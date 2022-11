Irrompe il Bayern Monaco: Juventus e Inter a bocca asciutta

Il club bavarese ha iniziato a muovere i primi decisi passi verso l’attaccante in scadenza di contratto: Juve e Inter masticano amaro

Capita ormai sempre più spesso – l’ultimo mercato estivo ne è stata una fulgida riprova – di constatare come giocatori di alto livello arrivino a pochi mesi dalla scadenza del loro contratto senza aver trovato l’accordo col loro club. Quasi sempre per scelta propria, perchè non soddisfatti dell’ingaggio proposto dalla società o per legittime ambizioni personali sul voler cambiare aria. I casi Pogba, Dybala, Kessié e Belotti sono solo alcuni dei tanti colpi a ‘zero’ che lo scorso mercato ha messo a disposizione.

Con l’approssimarsi del nuovo anno, i profili in scadenza di contratto fanno ovviamente gola a parecchie squadre. Su uno di questi l’Inter aveva già messo gli occhi nell’estate del 2021, poco prima di virare su Edin Dzeko a causa anche di problemi fisici del suo obiettivo, all’epoca ancora titolare di un accordo non esattamente prossimo alla fine ma comunque difficile da allungare. Nel frattempo, passati i mesi, anche la Juve ha fiutato l’occasione, considerando che lo stesso attaccante aveva già manifestato la volontà di arrivare a scadenza ‘libero’ di trattare con chi volesse. Ora che la deadline si avvicina, irrompono con decisione i grandi club. Come ad esempio il Bayern Monaco.

Thuram nel mirino del Bayern

Marcus Thuram, fresco di convocazione tra i 26 prescelti da Didier Deschamps per la Francia in versione Qatar 2022, è finito nelle mire del Bayern Monaco. Allo stato attuale il Borussia Mönchengladbach, proprietario del cartellino del giocatore, ha fino al 31 gennaio di tempo per cedere l’attaccante monetizzando il suo addio. Dopo di che, Thuram potrà acocrdarsi a zero con chi vuole. In siffata situazione, come riportato da Sport Mediaset, il Bayern è piombato con decisione, fiutando l’occasione.

I propositi di Juve e Inter di trattare solo con l’entourage del figlio d’arte in vista di un colpo a parametro zero a luglio, potrebbero essere realisticamente frustrati dalla dirigenza bavaraese, convinta che con 10 milioni di euro il francese possa trasferirsi al Bayern già a gennaio.