Marotta ‘provoca’ la Juve: scambio folle a gennaio

Il calciomercato di Juventus ed Inter è pronto a intrecciarsi in vista di gennaio: l’idea di Marotta per provocare i bianconeri

Juventus e Inter hanno chiuso in modo diverso il 2022. Se i bianconeri sembrano in netta ripresa, in attesa di riabbracciare gli infortunati, per l’Inter invece non sono mancate le difficoltà. Lo scudetto pare ormai troppo lontano anche se, con il calciomercato di gennaio lontano appena un mese e mezzo, molto può ancora cambiare per le due big di Serie A.

In tal senso Beppe Marotta ha intenzione di provare ad imbastire una clamorosa operazione di scambio in vista delle prime settimane di gennaio: spunta la proposta alla Juventus.

Marotta spiazza la Juve: de Vrij nello scambio

Non è un mistero che il futuro di Stefan de Vrij, con ogni probabilità, sarà lontano dalla Milano nerazzurra. Il centrale olandese è in scadenza il prossimo 30 giugno e le possibilità che rinnovi con l’Inter oltre la prossima estate sono ridotte ormai ai minimi termini. Ecco perché il dirigente nerazzurro starebbe pensando ad una singolare proposta di scambio alla Juventus, che pare avere il sapore della provocazione, in vista di gennaio. Sul piatto proprio l’ex difensore della Lazio, reduce da prestazioni decisamente altalenanti (perlopiù deludenti) in questo primo scorcio di stagione.

L’obiettivo di Marotta potrebbe essere Juan Cuadrado, anche perché Dumfries con ogni probabilità saluterà a fine stagione regalando all’Inter una preziosissima plusvalenza. E l’esperienza del laterale colombiano, pure lui ai ferri corti e in scadenza nel 2023, farebbe comodo a Simone Inzaghi. Uno scenario che, nonostante le situazioni contrattuali identiche e valutazioni molto simili (circa 10-12 milioni per entrambi) difficilmente si tramuterà in qualcosa di veramente concreto.

Marotta è pronto quindi a stuzzicare la ‘Vecchia Signora’ ma lo scambio tra de Vrij e Cuadrado pare destinato a rimanere soltanto una suggestiva ipotesi per il mese di gennaio.