Mancini ne perde un altro: infortunio UFFICIALE e ansia Juve

Altra tegola per il CT Mancini in vista del match amichevole tra Austria e Italia: bianconero fuori dai convocati, c’è l’annuncio ufficiale

Domenica è il giorno. L’inizio del Mondiale in Qatar è soltanto ormai questione di ore: a dare il via alla competizione più prestigiosa in assoluto saranno la Nazionale padrone di casa e l’Ecuador. Inevitabilmente, si sentirà tantissimo la mancanza dell’Italia, ripiombata nel buio più totale dopo il meraviglioso successo in quel di Wembley.

Al Commissario Tecnico Roberto Mancini l’arduo compito di risollevare nuovamente le sorti degli Azzurri. In tal senso, il tecnico ex Inter e Manchester City è chiamato a trovare nuove soluzioni, sperimentando una corposa quantità di giocatori. In Nations League la truppa ha messo a referto più di un risultato positivo, il che fa ben sperare – un minimo – in ottica futuro. Mercoledì è arrivata un’altra vittoria, nell’amichevole contro l’Albania a Tirana. Protagonista della contesa Vincenzo Grifo, autore di una doppietta.

Ora la Nazionale è attesa dalla gara (anche questa non ufficiale) di domenica sera con l’Austria, ma Mancini si vede costretto ad escludere un’altra pedina dalla lista dei convocati per via di un infortunio. Il talento di proprietà della Juventus, Nicolò Fagioli, non partirà per Vienna a causa di un “risentimento al piede destro. Il centrocampista azzurro farà rientro al proprio club d’appartenenza nelle prossime ore“, come si legge nella nota pubblicata sul sito della FIGC poco fa.

Juventus, UFFICIALE: si ferma Fagioli, salta Austria-Italia

Dunque, dopo i forfait di Tonali e Mazzocchi, si aggiunge pure quello dell’ex Cremonese. Non appena il calciatore rientrerà alla base si sottoporrà ai controlli medici necessari, in modo da capire l’entità del problema. La vicenda, ovviamente, interessa da vicino la ‘Vecchia Signora’, la quale si augura che non si tratti di nulla di serio.

Di seguito l’elenco completo per Austria-Italia (25 giocatori).

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Ivan Provedel, Guglielmo Vicario;

DIFENSORI: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Federico Gatti, Fabiano Parisi, Giorgio Scalvini;

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella, Fabio Miretti, Matteo Pessina, Samuele Ricci, Marco Verratti;

ATTACCANTI: Federico Chiesa, Wilfried Gnonto, Vincenzo Grifo, Simone Pafundi, Andrea Pinamonti, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Nicolò Zaniolo.