La Serie A festeggia ai Globe Soccer Awards: trionfo del bomber

Con la prima parte di stagione a dir poco straordinaria, per l’attaccante azzurro è arrivato l’ambito premio.

Riconoscimento importante per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, infatti, è stato premiato come miglior giovane al mondo ai Globe Soccer Awards. Questo a conferma del momento magico che sta vivendo l’attaccante nigeriano, che sta portando il Napoli sempre più in alto in classifica.

Il bomber ha battuto calciatori del calibro di Gavi del Barcellona e Valverde del Real Madrid. “Congratulazioni a Victor Osimhen per aver vinto il Globe Soccer Award 2022 come miglior giovane emergente dell’anno”. Questa la nota diffusa dall’organizzazione dell’evento riporta.

Momento magico per il bomber del Napoli

Come detto, l’attaccante azzurro sta attraversando un momento di forma strepitoso. In questa prima parte di stagione, Osimhen ha messo a segno 10 reti tra campionato e Champions League. Le nove reti messe a segno in Serie A, lo hanno portato ad essere il capocannoniere al momento della sosta. Numeri impressionanti, che certificano l’assoluta qualità del calciatore, sempre più importante per mister Spalletti. Il ragazzo non sarà presente ai mondiali per via dell’eliminazione della sua Nigeria, e questo premio gli risolleverà subito il morale. Questo importante riconoscimento, permetterà al giovane bomber di prepararsi al meglio per la seconda parte di stagione, dove sarà chiamato a portare il Napoli sempre più in alto in Italia e in Europa.