L’Inter bussa a Gattuso: gioiello nel mirino

Le società, vista la sosta per il mondiale, sono pronte a concentrarsi sul calciomercato.

Con i campionati fermi per via del mondiale in Qatar, e con il mercato che aprirà i battenti tra circa un mese e mezzo, le società possono finalmente concentrarsi sul proprio calciomercato, cercando di inserire giocatori di qualità all’interno della propria rosa.

Una dello società più attive è l’Inter, con la dirigenza che vuole provare a regalare qualche pedina a Simone Inzaghi. Con il passaggio del turno in Champions League, e con la classifica in campionato che li vede in quarta posizione, i nerazzurri necessitano di qualche ritocco per essere più competitivi. Un obiettivo la società sembra averlo già individuato.

L’Inter pensa al gioiello del Valencia: servono 20 milioni

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il calciatore che la dirigenza sta monitorando costantemente è Yunus Musah, centrocampista americano classe 2002 in forza al Valencia di Rino Gattuso. Il ragazzo ha disputato una buona prima parte di stagione in Liga, collezionando 11 presenze e servendo due assist. L’idea della società è di provare a portarlo a Milano già a gennaio, cercando di imbastire una trattativa in questi giorni per evitare un aumento di prezzo per via del mondiale ma, il club spagnolo, chiede non meno di 20 milioni per privarsene. In caso non fosse possibile prenderlo nel mercato di riparazione, la dirigenza sarebbe pronta a riparlarne nella sessione estiva. Il gradimento del ragazzo è totale, e questo potrebbe rappresentare un fattore determinante per il buon esito della trattativa.