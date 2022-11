Colpo a ‘zero’, Maldini cede alle lusinghe: affare da 40 milioni

In un colpo solo il dirigente del Milan avrebbe trovato il modo di rinforzare il centrocampo facendo cassa con la cessione di un big

Le grandi manovre di mercato, forse mai interrottesi, iniziano ad entrare nel vivo. Col Mondiale ormai alle porta, forse è già tardi per intavolare trattative con quei profili che si desiderava acquisire già a gennaio. Si possono però porre le basi per degli affari da concludere a giugno, a maggior ragione se riguardano giocatori non convocati per la kermesse o non qualificati con la loro nazione.

In questa fase il Milan è molto attivo. Già alle prese col difficile rinnovo di Rafael Leao, il club rossonero deve anche guardarsi dall’assalto delle big inglesi per Ismael Bennacer, nel mirino soprattutto del Liverpool, ma anche del Newcastle. La necessità di fare cassa senza però depauperare la cifra tecnica della rosa potrebbe essere garantita con una brillante operazione che il dirigente starebbe pianificando con cura. Si riapre così la possibilità, che sembrava accantonata, di una possibile partenza dell’ex giocatore dell’Empoli.

Arriva Aouar, Maldini ‘riapre’ alla cessione di Bennacer

Il piano di Maldini prevede l’assalto, a partire dalle prossime settimane, ad Houssem Aoaur, l’ex enfant prodige del calcio francese già nel mirino di Juventus e Roma in passato. Il talento francese, ancora in forza al Lione, non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2023. Dopo aver sfiorato i 60 milioni di valutazione in piena pandemia, nel marzo 2020, il calciatore ha poi avuto un paio di stagioni con più ombre che luci, uscendo dall’orbita dei grandi club che avevano messo gli occhi su di lui. Il talento è però indiscutibile: Maldini è affascinato dall’idea di regalare a Pioli un centrocampista moderno a costo zero.

L’arrivo di Aouar libererebbe la cessione di Bennacer: un tesoretto da 40 milioni che il Milan potrebbe reinvestire sul mercato per un colpo in un altro settore, che presumibilmente sarà l’attacco. Nonostante l’ottima resa infatti, a Milanello sono consapevoli che Olivier Giroud non potrà garantire ancora per molto delle prestazioni di livello. La carta d’identità dice 36 anni: troppi per non pensare all’arrivo di un giovane sostituto di valore.