Odriozola in soccorso della Juventus, c’è l’ok per la cessione

Odriozola potrebbe così sbloccare il calciomercato della Juventus: il club bianconero è sempre alla ricerca di top player

Saranno settimane intense ricche di colpi di scena per quanto riguarda il calciomercato della Juventus: la società bianconera è sempre al lavoro per arrivare a colpi di assoluto valore in ottica futura. In quest’ottica Odriozola potrebbe essere utile per sbloccare una trattativa anche in vista di gennaio.

Come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital” l’Athletic Bilbao potrebbe avere la meglio per il terzino del Real Madrid, Alvaro Odriozola, ex Fiorentina, che non rientra già da tempo nei piani di Carlo Ancelotti. Così la Juventus avrebbe cambiato obiettivo mettendo gli occhi su Pedro Porro, pronto a dire addio allo Sporting già a gennaio nonostante il contratto con il club lusitano fino al 2025. Non solo Juventus sulle sue tracce visto che, come svelato da Relevo, ci sono anche Real Madrid e Barcellona che hanno messo gli occhi sul calciatore spagnolo classe 1999.

Juventus, Pedro Porro subito a gennaio

L’operazione da parte della Juventus non sarebbe impossibile visto che il club portoghese potrebbe far partire il giocatore in caso di offerta importante. Una possibile trattativa con lo Sporting in grado di decollare da un giorno all’altro con il club bianconero sempre molto attivo per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Tante idee sul fronte calciomercato per la società torinese, che è sempre pronta a mettere a segno colpi avvincenti anticipando l’agguerrita concorrenza delle big d’Europa. Pedro Porro è il nuovo profilo per rinforzare le corsie esterne della compagine bianconera, che vuole stupire nei prossimi mesi a partire da gennaio collezionando risultati importanti in Serie A e in Europa League. Saranno settimane particolari con tanta voglia di riscatto da parte della Juventus, che non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi con la cocente eliminazione dalla Champions League. Suggestioni in vista dell’imminente sessione di calciomercato, che è iniziata anche un po’ prima con contatti tra società vista la sosta campionati per l’inizio del Mondiale, che inizierà tra pochi giorni e terminerà il 18 dicembre.