Juventus, Rovella mania: c’è la cifra per l’addio

La Juventus deve guardarsi le spalle dalle big che hanno messo gli occhi su Nicolò Rovella

La Juventus sembra aver superato il momento buio di inizio stagione che ha portato anche all’eliminazione dalla Champions League. Nelle ultime 6 giornate, però, i bianconeri hanno ottenuto 6 vittorie, mantenendo la porta inviolata. Un segnale che lascia ben sperare Allegri per il futuro.

La risalita bianconera è arrivata anche grazie ai giovani come Fabio Miretti e Nicolò Fagioli, rivelatesi determinanti in partite decisive. Attraverso i giovani la squadra di Allegri ha cambiato passo e questi stessi talenti adesso sono sotto i riflettori. Un altro centrocampista dalle grandi qualità è Nicolò Rovella, anche lui della Juventus ma attualmente in prestito al Monza. Il classe 2001 ex Genoa ha preferito giocare con continuità in una piazza come Monza e nonostante non abbia ancora mai trovato il gol, rimane un talento che la Juve vuole tenersi stretto.

Juventus, il Manchester City pensa a Rovella

Rovella non sta passando inosservato ai grandi club europei e, come riportato da ‘Enganche’, il Manchester City lo sta seguendo attentamente nelle ultime settimane attraverso i propri emissari. La Juventus non intende fare a meno di Rovella ma, qualora arrivassero offerte irrinunciabili, di circa 60-80 milioni di euro, la società le prenderà inevitabilmente in considerazione.