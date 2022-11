‘Triangolo’ clamoroso: la Juve vende e prende Kessie

L’ivoriano ex Milan gioca poco al Barcellona e potrebbe cambiare aria a fine stagione se non addirittura a gennaio. Il possibile ‘piano’ dei bianconeri

Non sta andando secondo aspettative, le sue in primis ma anche di quelle del club, l’avventura al Barcellona di Franck Kessie. L’ivoriano andato via a zero dal Milan dopo la vittoria dello Scudetto è stato presto messo tra le riserve nonostante Xavi gli avesse garantito un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico. A conti fatti Gavi e Pedro si sono rivelati intoccabili, ma lo stesso si può dire di Busquets, del quale nei piani l’ex rossonero avrebbe dovuto prendere il posto. Ma lui non è certo un centrale da centrocampo a tre…

Così in Spagna si è iniziato a parlare di una sua partenza già addirittura nel prossimo calciomercato di gennaio. L’ipotesi di un ritorno al Milan buttata sul tavolo da qualche fonte appare poco plausibile per questioni economiche – l’ingaggio da 7/8 milioni è fuori dai canoni della società targata Red Bird (o meglio dire ancora Elliott…) – e fattori ambientali. Non lo è invece quella di un suo riapprodo in Serie A, ma per indossare la maglia della Juventus. Allegri è un suo estimatore, tuttavia l’operazione sarebbe più percorribile a giugno, o comunque nel mercato estivo successivamente a una cessione. Il colpo Kessie, da circa 20 milioni, potrebbe finanziarlo McKennie da tempo nel mirino di alcuni club inglesi. In UK citano, tra gli altri, il Tottenham di Conte e Paratici…

Calciomercato Juventus, Kessie dal Barcellona dove può finire Kovacic

Chi al posto di Kessie? Il Barcellona potrebbe decidere di rimpiazzarlo con una vecchia conoscenza del nostro campionato, ovvero l’ex Inter Mateo Kovacic non intoccabile per il Chelsea. Proprio in questi giorni è rimbalzata la notizia di un possibile tentativo di scambio Kovacic-Dumfries con i nerazzurri. Il croato in scadenza nel 2024 ha una valutazione sui 35-40 milioni, la stessa dell’olandese, ma uno stipendio da circa 9 milioni netti che oggi Suning non può permettersi.