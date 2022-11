La Juve spiazza ancora: scelto l’erede di Di Maria

La Juve spiazza ancora sul mercato: erede Di Maria a sorpresa dalla Serie A. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti di calciomercato

“Non partirò a gennaio, sono molto felice e darò alla squadra il meglio di me quando sarò di nuovo in forma”.

“Non sono abituato a dare spiegazioni quando leggo queste bugie, ma è ora di darle. Non so chi ha inventato le voci che parto a gennaio, le mie dichiarazioni che avete letto e sentito dove dico che andrò in pensione al Rosario Central sono recenti, ma sono dichiarazioni che ho fatto dal giorno in cui sono arrivato per la prima volta a giocare qui in Europa nel 2007. Ciò non significa che voglio partire oggi, né partirò a gennaio. Per favore smettete di inventare notizie”. Recentemente Angel Di Maria, con un lungo post sui social, ha messo a tacere le voci riguardo ad un possibile addio anticipato alla Juventus, subito dopo il Mondiale in Qatar. ‘El Fideo’ onorerà il suo contratto annuale, ma difficilmente proseguirà in bianconero anche nella prossima stagione. La dirigenza della Juve si sta così guardando intorno alla ricerca dell’erede dell’argentino. Occhi anche in Serie A.

Calciomercato Juve, nuovo colpo in casa Fiorentina

Un possibile profilo attenzionato dalla Juventus potrebbe essere quello di Nico Gonzalez, convocato da Scaloni per il Mondiale in Qatar nonostante il recente infortunio. Il talento della Fiorentina volerà con l’Argentina, a conferma delle ottime prestazioni mostrate in maglia viola. La sua valutazione si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Dopo Chiesa e Vlahovic toccherà a Gonzalez? Staremo a vedere.