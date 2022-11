Marotta è stato chiaro, sarà addio: che assist a Juve e Milan

L’Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato anche per la questione rinnovi: addio vicino, Juve e Milan ci provano

La società nerazzurra è pronta a lavorare in tal ottica per risolvere la questione rinnovi: ci sono tanti calciatori dell’Inter che dovranno avere una risposta dal club milanese. L’ad Beppe Marotta ha voluto chiarire la situazione una volta per tutte.

Così l’amministratore delegato, Beppe Marotta, ha svelato durante la presentazione di Marco Bellinazzo, “Le nuove guerre del calcio”, tutto quello che sta succedendo intorno alla situazione di Milan Skriniar: “Come lui ci sono altri giocatori in scadenza di contratto: tutti meriterebbero di rimanere in nerazzurro”. Poi ha specificato entrando nel dettaglio: “Le logiche del mercato, tuttavia, non ci consentono di procedere in quella direzione. Con Skriniar sono molto ottimista”.

In questo modo ci potrebbero essere addii eccellenti, come quelli di de Vrij e Gagliardini, entrambi in scadenza di contratto con la società nerazzurra. Tante big d’Italia, come Juventus e Milan, potrebbero così pensare ai colpi a parametro zero: sul difensore olandese ci sarebbero proprio i bianconeri, mentre sull’ex Atalanta anche il Milan che potrebbe pensare a lui per rinforzare il centrocampo rossonero.

Inter, possibili addii in estate: rivoluzione completa

L’Inter continuerà così a monitorare attentamente il fronte calciomercato per capire su quali giocatori puntare anche in ottica futura. Milan Skriniar potrebbe così firmare un lungo rinnovo contrattuale con il club nerazzurro allontando definitivamente le numerose sirene di mercato proveniente dall’estero, in modo particolare dal PSG. In questo modo potrebbero arrivare gli addii di de Vrij e Gagliardini, pronti a sposare un nuovo progetto entusiasmante della loro carriera. L’ad Marotta è stato chiaro fin da ora: non sarà una scelta facile per pensare al rinnovo di tanti nerazzurri in scadenza di contratto.

L’Inter pensa al futuro per puntellare la rosa di Simone Inzaghi con altri innesti di assoluto valore per mettere in mostra tutte le loro qualità più dettagliate. Una voglia incredibile di allestire sempre più rose competitive per tornare anche super in campo internazionale.