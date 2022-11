Dimarco finisce nel mirino del grande ex: ora l’Inter trema

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, sarebbe finito nel mirino del Tottenham di Antonio Conte per la prossima estate di calciomercato: le ultimissime notizie in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi sta lavorando per riprendere terreno nel campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, che hanno già collezionato cinque sconfitte nel massimo torneo del nostro paese, non possono più sbagliare e, domenica contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, è arrivata una vittoria pesantissima che va oltre i tre punti guadagnati.

La Beneamata ha infatti centrato il primo trionfo contro una grande in questa stagione andando alla sosta con tre punti di svantaggio dal Milan di Stefano Pioli, ma ben undici dal Napoli di Luciano Spalletti, capolista assoluta finora. Nonostante la partenza di Ivan Perisic nella scorsa estate di calciomercato, l’Inter è riuscita a fare di necessità virtù sulla fascia sinistra dando la titolarità a Federico Dimarco. L’ex giocatore di Verona e Parma, che nelle gerarchie partiva dietro Robin Gosens, si è ritagliato il suo spazio a suon di scorribande, gol e assist, basti pensare alla splendida doppietta realizzata nella 14esima giornata di Serie A contro il Bologna di Thiago Motta.

Calciomercato Inter, Dimarco da impazzire: Conte ci fa un pensiero

Questa versione deluxe di Federico Dimarco non sta passando inosservata alle grandi del calcio europeo, in particolare ad un club allenato da un ex dell’Inter, l’ultimo a vincere uno scudetto in nerazzurro: stiamo parlando di Antonio Conte, attualmente alla guida del Tottenham. L’allenatore italiano, in vista della prossima estate e considerando la carta d’identità di Ivan Perisic, potrebbe riflettere proprio sul nome di Dimarco che l’Inter valuta una cifra non inferiore ai 35-40 milioni di euro, analizzando anche le ultime prestazione del giocatore ormai in pianta stabile nella selezione azzurra di Roberto Mancini.