L’Inter lo vuole a gennaio: spunta la condizione essenziale

Le società si sono messe al lavoro per programmare il calciomercato del presente e del futuro.

La sosta dei mondiali in Qatar, sarà l’occasione per le società di iniziare a programmare il proprio mercato, sia per quanto riguarda possibili entrate e, sopratutto, per le uscite, che porterebbero denaro importante da poter reinvestire su calciatori adatti al progetto tecnico dell’allenatore.

La squadra che si sta guardando maggiormente intorno è l’Inter, che vuole aggiungere qualche pedina importante alla squadra di Inzaghi. I nerazzurri, però, vogliono cercare di piazzare anche qualche esubero, con Correa che è uno dei principali indiziati a lasciare Milano. In caso di partenza del Tucu, la società sembra aver individuato il profilo giusto per sostituirlo.

L’Inter pensa ancora a Thuram: serve la cessione di Correa

Il calciatore che è sempre nei pensieri della dirigenza nerazzurra è Marcus Thuram, attaccante classe 1997 del Borussia M’gladbach. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, per anticipare il suo arrivo nel mercato di riparazione, la società dovrà cercare di piazzare Correa. L’ex Lazio ha molti estimatori in Inghilterra e, in caso si rendesse autore di buone prestazioni al mondiale, molti club della Premier League potrebbero bussare ai nerazzurri con offerte soddisfacenti. I soldi provenienti da un eventuale cessione dell’argentino, l’Inter li userebbe proprio per anticipare a gennaio l’arrivo di Thuram. La sosta per il mondiale può essere l’occasione giusta per avviare i contatti, con l’Inter che spera in un grande mondiale del Tucu per provare a cederlo a cifre importanti. Il mercato di riparazione è pronto ad entrare nel vivo, con i nerazzurri che si candidano ad essere grandi protagonisti sia in entrata che in uscita. Marotta è già al lavoro per provare a consegnare ad Inzaghi i calciatori giusti per provare a centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.