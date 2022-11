Addio a gennaio, Marotta è tentato: tripla pista italiana

L’Inter comincia a valutare le operazioni per gennaio: un’uscita può concretizzarsi, tre possibilità in Serie A

Il 2022 dell’Inter si è chiuso con il quinto posto in classifica e ben 11 punti di distacco dal Napoli capolista. I pensieri del club meneghino sono ora rivolti al calciomercato che, già a gennaio, può riservare diverse sorprese.

Soprattutto per quanto riguarda le cessioni visto che uno dei colpi arrivati solo pochi mesi fa alla corte di Simone Inzaghi pare già destinato a cambiare aria.

Saluta subito Inzaghi: resta in Serie A

Krisyjan Asllani sarà in campo questa sera con la sua Albania. L’amichevole con l’Italia per mettersi in mostra, visto anche il poco spazio che il talentuoso centrocampista ha trovato fino a questo momento con la maglia dell’Inter. La società meneghina, infatti, starebbe valutando la partenza del classe 2002 in prestito, per giocare con maggiore continuità fino al termine della stagione. Marotta ci penserà fino all’ultimo istante possibile ma l’ipotesi che Asllani saluti il club di Steven Zhang, a gennaio, è decisamente concreta. Al punto che sarebbero già tre le squadre interessate ad accoglierlo per gli ultimi sei mesi di campionato, che riprenderà dopo il Mondiale in Qatar.

Una tripla possibilità per Asllani, sempre in Serie A. Dal suggestivo ritorno all’Empoli, club che lo ha reso appetibile alle grandi squadre con l’Inter che ha sborsato 4,5 milioni di euro per il prestito oneroso la scorsa estate. Attenzione anche all’ipotesi Cremonese, con la dirigenza grigiorossa che cerca un colpo di peso a centrocampo per l’anno nuovo. In lizza anche la Sampdoria dell’ex nerazzurro Stankovic, in piena zona retrocessione e decisa a rinforzarsi pesantemente per evitare di scendere in Serie B.

Asllani, dunque, può salutare la Milano nerazzurra: dopo 13 presenze e 312′ con la maglia dell’Inter, il suo futuro sarà in ogni caso ancora in Italia.