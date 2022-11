Roma, squalifica pesante per Mourinho: la decisione UFFICIALE

Arriva la decisione del Giudice Sportivo su José Mourinho dopo l’espulsione nell’ultima partita: maxi-squalifica

La Roma ha chiuso la prima parte di stagione con un pareggio in extremis contro il Torino ma anche i risultati precedenti sono stati piuttosto negativi. Sconfitta nel derby contro la Lazio e pareggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Diverse frenate che hanno stoppato sul più bello la corsa dei giallorossi. In occasione dell’ultima partita all’Olimpico contro il Torino, José Mourinho è stato espulso al minuto 44, ancora una volta per proteste. Nella giornata di oggi è arrivata la decisione del Giudice Sportivo che non ha lasciato passare la reazione dello Special One. Nel referto si legge: “per avere, al 44° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso dei confronti dell’Arbitro e rivolgendo ripetutamente allo stesso un epiteto gravemente offensivo”.

Roma, squalifica di due giornate per Mourinho

La decisione del Giudice Sportivo nei confronti di Mourinho non è stata leggera. L’allenatore portoghese, all’inizio del nuovo anno, quando ricomincerà il campionato, sarà squalificato per 2 giornate. Lo Special One non potrà essere in panchina il 4 gennaio nella gara casalinga della Roma contro il Bologna e soprattutto nella sfida di San Siro contro il Milan dell’8 gennaio.