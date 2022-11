Follie per Theo Hernandez, Maldini dice sì ad una condizione

Grandi manovre in casa Real Madrid in vista del prossimo anno: le Merengues rivogliono Theo, Maldini risponde così

Prima il sondaggio, anzi forse più di una semplice richiesta di informazioni, per Rafael Leao. Ora l’interessamento per Theo Hernandez, uno che dalle parti di Valdebebas è stato già visto. E scartato, per giunta. Il Real Madrid di Florentino Perez pensa in grande in vista del prossimo anno, e avrebbe deciso di pescare uno o più colpi a casa dei Campioni d’Italia.

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.com‘, non è solo il rinnovamento del parco attaccanti ad occupare la ricca agenda del club madridista. L’addio ormai probabile di Ferland Mendy apre infatti una lacuna sulla corsia di sinistra. Un vuoto che va colmato. Tra i papabil ad occupare il ruolo del transalpino, oltre a Fràn Garcia, Alphonso Davies e Nuno Mendes, ci sarebbe ance il fenomenale Theo. Che già nel 2017-18 ha vestito la gloriosa maglia Merengue, in 23 occasioni tra Liga e Coppe nazionali e Internazionali.

Ancelotti vuole Theo Hernandez, la risposta di Maldini

La gestione del fortissimo laterale francese del Milan è ancora un nervo scoperto a casa Real. Nessuno ha dimenticato le potenzialità all’epoca inespresse del nativo di Marsiglia, che ora è richiamato alla base a gran voce da Florentino. Peccato che Paolo Maldini abbia ovviamente delle idee diverse in merito, sebbene, coerentemente con la politica aziendale, non può alzare un muro definitivo a prescindere. Con la giusta offerta, anche uno come Theo Hernandez può partire. La strategia del dirigente rossonero è chiara.

Se proprio il Real vuole il transalpino, il Milan risponde chiedendo in cambio un altro francese. Più soldi. Parliamo di Eduardo Camavinga, uno degli astri nascenti del panorama europeo. Già a proprio agio nelle rotazioni di mister Ancelotti, il gioiello sarebbe per i rossoneri un innesto di qualità. Che incarna tutte le caratteristiche richieste: talento, gioventù e tanta fame di vittorie.