L’Inter mette in vendita Dumfries: c’è un nuovo top club

Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter, potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato anche del Bayern Monaco: le ultimissime notizie in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, nonostante qualche sconfitta di troppo, è ancora in corsa nel campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, dopo il ko in casa della Juventus di Massimiliano Allegri sono riusciti a rialzarsi con due successi consecutivi: prima la goleada al Bologna di Motta poi la vittoria, la prima in un big match quest’anno, contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Attualmente la Beneamata si trova ad 11 punti di distanza dalla capolista Napoli, ma appena a tre lunghezze dal secondo posto occupato dai cugini del Milan di Stefano Pioli. Insomma, la Serie A è ancora tutta da scrivere così come la prossima finestra invernale di calciomercato che potrebbe vedere, in casa nerazzurra, la partenza di un titolarissimo. Stiamo parlando di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, arrivato nell’estate de 2021 dal PSV e pagato circa 12 milioni di euro, ha attirato le mire di diversi top club europei, uno su tutti il Chelsea, ma attenzione ad una nuova squadra che si sta affacciando per il giocatore oranje: il Bayern Monaco di Nagelsmann. Le ultimissime notizie di calciomercato sull’Inter di Simone Inzaghi

Calciomercato Inter, il Bayern punta su Dumfries

L’Inter valuta Denzel Dumfries circa 30 milioni di euro al momento. Una valutazione ribassata dalle prestazioni non proprio esaltanti del giocatore olandese in questo inizio di stagione. In estate infatti, l’ex PSV veniva valutato dalla Beneamata una cifra vicina ai 50 milioni di euro, ma il rendimento, altamente sotto le aspettative, ha portato la società meneghina ad abbassare il tiro aprendo anche alla possibilità di una cessione immediata a gennaio. Il Bayern ci pensa considerando soprattutto il futuro in bilico di Benjamin Pavard, esterno destro francese.