Ancelotti spaventa l’Inter: scelto il dopo Kroos

Con i campionati fermi per via del mondiale, le società iniziano a programmare il mercato per il presente e per il futuro.

Con i mondiali che sono pronti a prendersi la scena, le società possono finalmente iniziare a programmare il proprio calciomercato. Non solo quello invernale che aprirà i battenti tra circa un mese e mezzo, ma anche quello estivo in vista della prossima stagione.

Una delle squadre più attive per il futuro è il Real Madrid, che vuole rinforzare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Con la possibile partenza di Kroos, che andrà in scadenza il prossimo giugno, i blancos stanno valutando nuovi innesti per il centrocampo. Oltre a Bellingham del Borussia Dortmund, c’è un altro calciatore che il mister italiano vuole provare a portare a Madrid.

Il Real pensa a Nicolò Barella: è la prima alternativa a Bellingham

Qualora non dovesse arrivare il centrocampista del Borussia Dortmund, stando a quanto riporta il portale spagnolo donbalon, il primo nome in cima alla lista di Ancelotti è Nicolò Barella. Il tecnico stravede per lui, e lo ha chiesto alla dirigenza in caso non si riuscisse a trovare un accordo con i tedeschi. Il club nerazzurro, per cedere il proprio centrocampista, chiede non meno di 70 milioni di euro, cifra abbastanza alta ma inferiore a quella richiesta dal Dortmund per Bellingham. Proprio per questo motivo, mister Ancelotti potrebbe chiedere alla società di virare definitivamente su Barella, con l’Inter che dovrà essere brava a resistere ad un eventuale offerta. La sosta per i mondiali potrebbe essere l’occasione giusta per iniziare a parlarne. La cosa certa è che in caso saltasse definitivamente il centrocampista inglese, il Real è pronto ad affondare il colpo per portare il 23 nerazzurro in Spagna.