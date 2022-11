Via a zero dallo United: Mourinho sfida l’Inter

La Roma inizia a pensare al calciomercato e mette nel mirino un possibile colpo a zero dallo United: sfida all’Inter

La Roma vive un momento di grande difficoltà, iniziato soprattutto dopo il derby perso contro la Lazio. I giallorossi faticano infatti a raccogliere vittorie in campionato, come dimostrato dalle ultime due partite contro Sassuolo e Torino.

Così la società giallorossa, approfittando della pausa per il Mondiale, sembrerebbe iniziare a pensare anche al futuro della rosa in chiave calciomercato. Mourinho mette nel mirino un possibile colpo a parametro zero ancora dal Manchester United: sfida all’Inter.

Calciomercato Roma, idea Fred a parametro zero: sfida all’Inter

Il Manchester United potrebbe perdere altri giocatori in rosa a parametro zero. Dopo Matic la Roma potrebbe essere ancora una volta una delle squadre ad approfittarne. Nel mirino dei giallorossi infatti sembrerebbe essere finito Fred.

Il brasiliano non sta trovando molto spazio con lo United in questo momento e a giugno vedrà scadere il proprio contratto con il club inglese. Mourinho però per portare nella capitale Fred dovrà sfidare la sua ex squadra, l’Inter, che da tempo osserva con interesse il centrocampista classe ’93 del Manchester United.