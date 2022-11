Un bomber dalla Serie A: Maldini ha trovato la soluzione

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino Boulaye Dia, attaccante in prestito alla Salernitana dal Villarreal: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, nonostante qualche sofferenza di troppo, nelle ultime tre giornate del campionato italiano di Serie A ha totalizzato sette punti.

Due sabati fa è infatti arrivata la vittoria interna contro lo Spezia di Luca Gotti, firmata da un super gol di Olivier Giroud, ma quante preoccupazioni, poi il pareggio esterno a Cremona con la squadra di Alvini e, infine, il trionfo, non senza polemiche, di nuovo a San Siro con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I tre punti, fondamentali nella corsa al campionato italiano di Serie A, sono arrivati a recupero inoltrato grazie all’autogol di Nikola Milenkovic fra le proteste della squadra viola per un presunto fallo di Rebic su Terracciano, ma soprattutto per un intervento, di qualche minuto prima, di Tomori su Ikone all’interno dell’area rossonera. Insomma, tanta sofferenza per il Milan di Pioli che continua ad avere problemi di finalizzazione e, in quest’ottica, nella prossima estate di calciomercato potrebbe pescare un giocatore che attualmente sta militando in Serie A: stiamo parlando di Boulaye Dia, centravanti della Salernitana di Davide Nicola.

Calciomercato Milan, occhi su Dia per l’estate: ecco come può arrivare

Boulaye Dia sta facendo benissimo con la maglia della Salernitana. Il giocatore, classe 1996, ha il passaporto francese e non c’è quindi il problema dello slot per gli extracomunitari ed ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. In questa stagione, Dia si sta mettendo in mostra e non è detto che il Villarreal, proprietario del cartellino, possa alzare il suo prezzo nella prossima estate. Del quasi 26enne sembra essersi innamorata la dirigenza rossonera vista la sua duttilità nell’agire sul fronte offensivo ed anche la grande tecnica.