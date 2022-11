Folle strategia, il Real gioca il jolly: Juve beffata due volte

Il club spagnolo fa orecchie da mercante e snobba la proposta della Juve, adesso chiamata ad incassare un doppio colpo per mano dei rivali

Il Real Madrid si tiene alle calcagna del Barcellona nella corsa per la conquista del primato nel campionato de La Liga spagnola. Anche il percorso nella fase a gironi di Champions League è stato finora piuttosto agevole, ma il prossimo febbraio si troverà ancora una volta di fronte al Liverpool negli ottavi di finale. Nessuna sfida spaventa il tecnico Carlo Ancelotti, sebbene qualche rinforzo nel corso della prossima finestra di mercato potrebbe fare al caso suo.

Ciò di cui la proprietà ha urgenza di liberarsi al più presto è il cartellino del terzino Alvaro Odriozola: l’ex Fiorentina non ha ancora messo piede in campo in questa stagione e cresce in lui il malumore, pertanto la richiesta di cambiare aria parrebbe pienamente condivisa.

Su di lui c’è da qualche settimana la Juventus, lungimirante soprattutto in vista della dipartita di Cuadrado. Ciononostante i madrileni preferirebbero non lasciar partire lo spagnolo verso una diretta rivale, tanto più se nel mezzo potrebbe esserci un’altra operazione che favorirebbe proprio Ancelotti nel rimpolpare il reparto difensivo.

Calciomercato Juve, sfumano due obiettivi

Florentino Perez ha adocchiato le gesta del giovane francese Malo Gusto, attualmente sotto contratto con l’Olympique Lione. L’idea sarebbe quella di uno scambio ad armi pari per Odriozola, beffando doppiamente la Juventus: anche il primo dei due, infatti, era un obiettivo di Arrivabene per la difesa del futuro.