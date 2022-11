Colpo da Milano: alla Juventus già a gennaio

Colpo da Milano e dalla rivale per la Juventus: possibile assalto già a gennaio. Tutte le cifre e i dettagli

“Io voglio dimostrare ed essere quello che sono sempre stato: i tifosi e la società che ha sempre mostrato grande fiducia in me si meritano il vero Robin”.

“Mi sono sentito meglio in altri momenti. Certo che posso capire le motivazioni di Hansi Flick, ma ovviamente speravo di partecipare al torneo. Il sogno di una vita era vicino, ma si è infranto e fa male. Conosco i ragazzi e sono amico di molti di loro: ovviamente terrò le dita incrociate. Prima o poi voglio giocare in Bundesliga, ma il mio obiettivo è affermarmi all’Inter. Sento di non essere ancora arrivato. Nell’allenamento quotidiano vedo di avere il livello per sfondare in un top club come l’Inter”. Dopo la delusione Mondiale, Robin Gosens è sempre più determinato nella riconquista della Nazionale. Il laterale tedesco è diventato la riserva di Dimarco, e nonostante la volontà di affermarsi in nerazzurro, non è affatto da escludere la sua partenza già nel calciomercato invernale. L’ex Atalanta potrebbe proseguire la propria avventura in Serie A con anche la Juventus in agguato.

Calciomercato Juventus, assalto immediato a Gosens

Già al lavoro per il post Alex Sandro, la dirigenza della Juventus potrebbe approfittare della situazione di Gosens in casa Inter. Possibile l’assalto già a gennaio: serviranno almeno 25-30 milioni di euro cash per convincere Marotta e Ausilio a cedere il tedesco, a maggior ragione ad una diretta rivale in campionato. Il club bianconero è in agguato.