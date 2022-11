Highlights | Milan-Fiorentina 2-1, autogol last minute per restare in scia del Napoli

Il Milan vince una partita complicata contro la Fiorentina grazie l’autogol arrivato nel finale: rossoneri sulla scia del Napoli

Il Milan non si arrende mai e oggi lo ha dimostrato ancora una volta. I rossoneri hanno affrontato la Fiorentina nel match che ha chiuso il 2022 in Serie A del Milan, facendolo con una vittoria. Un 2-1 con un finale al cardiopalma dopo una partita con diverse difficoltà.

La partita inizia subito alla grande per la squadra di Pioli che dopo soli due minuti trovano il vantaggio con il solito Rafael Leao, che imbeccato in area da Olivier Giroud supera Terracciano con un destro piazzato. Il pari della Fiorentina arriva nel finale del primo tempo col gol di Barak che rimette il punteggio in equilibrio.

Milan-Fiorentina, l’autogol di Milenkovic regala i tre punti ai rossoneri

Nel secondo tempo la Fiorentina spaventa il Milan, ma i rossoneri trovano le forze per trovare la zampata finale proprio all’ultimo minuto. Infatti su un cross in area Terracciano calcola male i tempi ed esce a vuoto, il pallone finisce addosso a Milenkovic che spinge in rete il pallone. Una vittoria sofferta ma che porta la squadra di Pioli a conquistare tre punti d’oro per rimanere in scia del Napoli. A breve saranno disponibili gli highlights del match.