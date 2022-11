La Juventus sogna in grande: colpo da 200 milioni in attacco

La Juventus inizia a guardare al futuro iniziando a sognare in grande in chiave calciomercato: colpo da 200 milioni

Il futuro della Juventus potrebbe subire una svolta importante nelle prossime sessioni di calciomercato. Tanta la delusione in casa bianconera per l’inizio di stagione al di sotto delle aspettative, soprattutto per quanto riguarda il cammino in Champions League, terminato in anticipo alla fase a gironi.

Così la società bianconera ragiona su come poter migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, magari puntando a un grande investimento. La Juventus inizia a sognare in grande e mette nel mirino un possibile colpo da 200 milioni di euro.

Juventus, il sogno per l’attacco è Son: 200 milioni il costo

La Juventus cerca sin da ora colpi importanti per poter cercare di far tornare i bianconeri quella squadra schiacciasassi in Italia e competitiva in Europa. Il sogno della Juventus in estate potrebbe arrivare dal Tottenham di Antonio Conte.

Nel mirino infatti potrebbe esserci Son Heung-Min, attaccante del Tottenham che nonostante le sue indiscusse qualità continua a vivere all’ombra di Harry Kane. Il grande ostacolo per arrivare al sud coreano però sarebbe l’investimento da circa 200 milioni di euro tra costo del cartellino e ingaggio del calciatore. Un prezzo che al momento sembra essere fuori la portata dei bianconeri.