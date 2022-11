Suso e il ritorno in Serie A: doppia chance clamorosa

L’esterno spagnolo non rientra nei piani di Sampaoli e dunque può salutare il Siviglia nel prossimo calciomercato di gennaio

È giunta ai titoli di coda l’avventura al Siviglia di Jesus Joaquin Fernandez Saez de la Torre, meglio noto come Suso. L’esterno spagnolo non rientra nei piani di Sampaoli e quindi può salutare la compagnia già nel prossimo calciomercato di gennaio, dopo due anni e mezzo in cui ha contribuito al successo dell’EuropaLeague nel 2021 in finale contro l’Inter di Conte.

Ventinove anni il prossimo 19 novembre, il nativo di Cadiz aveva in realtà perso peso in squadra già con Lopetegui, poi esonerato per far posto al 62enne tecnico argentino, tornato sulla panchina degli andalusi a poco più di cinque anni dall’addio avvenuto a maggio 2017. Il progetto di rilancio di Sampaoli non prevede diversi calciatori, uno di questi è appunto Suso che ha pronta già la valigia per traslocare nel calciomercato di gennaio. In tal senso agente e intermediari, nonché la stessa società andalusa si stanno muovendo per cercargli una nuova sistemazione. Possibile che venga proposto al Valencia di Gattuso, suo allenatore ai tempi del Milan, così come in Italia dove ha militato per cinque anni prima di riapprodare in Patria.

Calciomercato, Suso offerto a Juventus e Milan

Suso offerto in Serie A, ma a chi? Alla Fiorentina, ma anche alla Juventus e allo stesso Milan. Sia i bianconeri che i rossoneri avrebbe bisogno di rafforzarsi sulla fascia destra, tuttavia è praticamente impossibile l’apertura a una trattativa con il Siviglia certamente disposto a cederlo pure in prestito dato che il contratto da 2,5 milioni netti l’anno scade a giugno 2025.