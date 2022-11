Allegri ci prova per il big, l’esubero sul piatto: Maldini dice no

Per il prossimo mercato estivo, la Juve guarda in casa della rivale rossonera per il suo centrocampo: lo scambio non convince però Maldini

Nelle ultime giornate Massimiliano Allegri ha lanciato titolari Fabio Miretti e Nicolò Fagioli, due prodotti del vivaio. ‘Colpa’ anche delle tante defezioni a centrocampo: da Paul Pogba a Leandro Paredes a Weston McKennie, il tecnico bianconero è stato quasi ‘obbligato’ ad affidarsi ai giovani.

Al di là degli infortuni però, l’allenatore toscano aveva già in qualche modo bocciato l’ex PSG, che ha deluso le aspettative riposte sul suo conto. Per il centrocampo del prossimo anno la dirigenza juventina avrebbe già adocchiato un giocatore che milita in una squadra rivale. E che deve ancora rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2024.

La Juve ci prova per Bennacer: sul piatto McKennie e soldi

L’ambizioso obiettivo della nuova linea mediana bianconera si chiama Ismael Bennacer, l’algerino conteso anche dal Liverpool di Klopp. Paolo Maldini sta già trattando il rinnovo per un quinquennale da 3,5-4 milioni a stagione, ma nel frattempo si è affacciata la ‘Vecchia Signora’: il cartellino di McKennie + 20 milioni è la proposta della dirigenza della Juve. Il DT del ‘Diavolo’ avrebbe già declinato gentilmente l’offerta, concentrato solo sull’assicurarsi la permanenza in rosa dell’ex Empoli.