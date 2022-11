Sta succedendo ora, non li fanno uscire dallo stadio

L’ultima giornata di Serie A prima della sosta mondiale sta avendo seri risvolti fuori dal campo

Mentre il Napoli continua la sua striscia di vittorie, confermando ampiamente il suo primato e l’Empoli batte la Cremonese con un secco 2-0, la Sampdoria è uscita ancora una volta sconfitta contro il Lecce.

I doriani hanno raggiunto la quarta sconfitta di fila e attualmente occupano la penultima posizione in classifica, con l’inquietante score offensivo che recita solamente 6 gol all’attivo per la squadra di Stankovic. L’ultima vittoria per i blucerchiati risale al 24 ottobre, quando di misura hanno battuto la Cremonese lontano dal Marassi.

I tifosi bloccano il pullman doriano

La Samp è uscita nuovamente sconfitta e davanti al proprio pubblico ha incassato due gol dalla neo promossa Lecce. Anche se è stata raggiunta la quarta sconfitta consecutiva, il dato più preoccupante risiede nel fatto che gli uomini di Stankovic non segnano. All’esterno dello stadio si sono attestati numerosi tifosi, evidentemente contrariati, con l’intento di ricevere spiegazioni dai giocatori e dalla dirigenza, in merito a questa brutta parentesi che sta compromettendo la stagione. C’è molta tensione fuori dallo stadio, anche se i supporter doriani non stanno dando adito ad azioni violente, piuttosto a cori e affermazioni colorite nei confronti della dirigenza. Si attendono aggiornamenti sull’evolversi della situazione, ma per ora l’obiettivo dei tifosi è molto chiaro: nessuno andrà a casa senza dare spiegazioni. La Sampdoria è in piena zona retrocessione e i tifosi contestano il non gioco messo in atto in questa prima parte di stagione.