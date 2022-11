HIGHLIGHTS | Bologna strepitoso: Skorupski annulla Pinamonti, Arnautovic a quota 7

L’ultima partita del sabato ha visto il Bologna trionfare sul Sassuolo con un rotondo 3-0

Bologna-Sassuolo ha chiuso questo sabato di Serie A e lo ha fatto con 3 gol a favore dei felsinei.

Dionisi non ha potuto nulla contro un gioco pulito e concreto come quello messo in atto da Thiago Motta, che a conti fatti ha sfruttato 3 tiri in porta su 4. Skorupski ha salvato i rossoblu sulla conclusione di Pinamonti al 25′, che avrebbe potuto indirizzare il match in un’altra direzione. Passano 5 minuti dal miracolo del portiere e Aebisher trova il goal dell’1-0 al 30′ che porta avanti il Bologna. Poi succede poco e niente in un primo tempo che ha visto solo 3 tiri in porta (2 B, 1 S) e nient’altro.

Bologna-Sassuolo 3-0: decisivo Skorupski, Berardi impreciso

La seconda frazione di gioco si riapre con un Bologna molto propositivo, infatti al 50′ Marko Arnautovic trova il goal del 2-0, grazie all’assist preciso di Soriano che mette l’austriaco uno contro uno con il portiere. Dionisi tenta di cambiare le cose inserendo Domenico Berardi, ma è proprio un suo tiro a terminare a lato dopo essersi trovato in buona posizione. Il Sassuolo cerca la reazione ma gli attacchi sono sterili e il Bologna, grazie a Ferguson, trova il gol del 3-0, che taglia le gambe al Sassuolo al minuto 78.

BOLOGNA-SASSUOLO 3-0

30′ Aebischer, 50′ Arnautovic, 78′ Ferguson

LA CLASSIFICA: Napoli* 41 punti; Milan e Lazio 30; Juventus 28; Inter e Lazio 27; Roma 26; Udinese* 24; Torino 20; Fiorentina e Bologna* 19; Salernitana ed Empoli* 17; Sassuolo* 16; Lecce* 15; Monza 13; Spezia 10; Cremonese* 7; Sampdoria* 6; Verona 5.

*una gara in più

Gli highlights del match