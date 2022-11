Allegri accoglie lo scarto di Mourinho: tutto per lo Scudetto

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per due colpi in ottica Scudetto: a gennaio pronti gli assalti decisivi in Serie A

Dopo un inizio terribile da parte dei bianconeri, ora la dirigenza della Juventus vorrebbe accontentare ancora Massimiliano Allegri sul fronte calciomercato con due innesti davvero da urlo.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” la Juventus vorrebbe evitare in estate l’asta per il centrocampista serbo, Sergej Milinkovic-Savic. Il rinnovo con la Lazio sembra ormai essere in alto mare e così, alla vigilia della sfida di Serie A, c’è stato un incontro tra la dirigenza della Juventus e il suo agente Mateja Kezman. Inoltre, proprio nella giornata di ieri è arrivata l’ennesima soddisfazione della carriera con la sua convocazione al Mondiale. Già vicinissimo all’addio in passato, ora il suo contratto è in scadenza nel 2024 e non ci sono notizie importanti per quanto riguarda il suo prolungamento contrattuale con il club biancoceleste.

L’obiettivo è quello di preparare l’assalto anche se risulta difficile vista la poca disponibilità economica per arrivare al top player della Serie A, sempre consolidato come re degli assist. Una sfida che si preannuncia da urlo a Torino tra Juventus e Lazio dove lo stesso Milinkovic-Savic potrebbe fare ancora una volta la differenza prima di volare al Mondiale con la Serbia. La dirigenza bianconera vorrebbe strappare così il sì del giocatore prima della massima competizione per le Nazionali per non far aumentare la concorrenza.

Juventus, doppio colpo: Milinkovic-Savic più Karsdorp

L’altra idea, questa volta low-cost, è quella di arrivare ad un giocatore già pronto per rinforzare le fasce. Il profilo nuovo è quello di Karsdorp, che ormai vive da separato in casa con la Roma dopo le critiche di Josè Mourinho. Lo stesso allenatore portoghese si è lamentato dello scarso rendimento senza però fare alcun nome. Secondo indiscrezioni della stampa, sarebbe proprio il laterale olandese l’indiziato numero uno a lasciare a gennaio la compagine giallorossa per provare nuove esperienze dopo le varie incomprensioni con Mourinho. Il piano B della Juventus arriva dal Real Madrid con Odriozola nel mirino: il terzino spagnolo non rientra nei piani di Ancelotti.