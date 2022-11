Brilla nel deserto: idea a sinistra per Juventus e Milan

La trasferta di Verona ha dato la quinta vittoria consecutiva alla Juventus, che ha anche registrato ancora una volta la fase calante di Alex Sandro. A sinistra servono forze fresche, ed una possibile idea potrebbe spuntare proprio dagli scaligeri

Ancora una vittoria per la Juventus che nel turno infrasettimanale ha battuto il Verona di misura con un gol di Kean nella ripresa. Nel finale i bianconeri sono anche rimasti in dieci per l’espulsione di Alex Sandro, il quale era subentrato proprio nella fase conclusiva della sfida. Proprio il ruolo dell’esterno sinistro di difesa resta da coprire per la società di Agnelli nel corso delle prossime sessioni di calciomercato, e non è da escludere che proprio la gara contro il Verona possa aver dato una intrigante idea low cost da poter esplorare.

Al cospetto della Juventus ha infatti messo in piedi un’ottima prova personale Josh Doig, laterale mancino a tutta fascia classe 2002 che si conferma una delle sorprese migliori di una squadra che dal punto di vista dei risultati sta facendo parecchia fatica.

Calciomercato, Doig positivo in un Verona in caduta: idea per Juventus e Milan

Doig è un terzino sinistro scozzese di gamba, piede, tecnica, velocità e potenziale che sta ben impressionando in Serie A con la maglia di un Verona in difficoltà. Laterale in grado di percorrere tutta la fascia, il numero 3 di Bocchetti, al netto di qualche assenza per infortunio ha messo a referto già due gol ed altrettanti assist in campionato.

Oltre all’ottimo potenziale mostrato, Doig ha anche a costi sia di cartellino che di ingaggio molto bassi. Tutte caratteristiche che possono piacere sia alla Juventus, visto che Alex Sandro ha dimostrato anche nell’ultima gara di vivere la propria fase calante, che al Milan come alternativa giovane da far crescere senza pressione alle spalle di Theo Hernandez, vista la poca costanza proposta da Ballo Toure.

Il classe 2002 del Verona ha ancora un prezzo ben inferiore agli 8/10 milioni di euro, dopo essere stato acquistato dagli scaligeri in estate per poco più di tre. Il potenziale c’è, ed andrà monitorato.