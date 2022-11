Cuadrado lascia la Juve ma resta in Serie A: arriva la ‘proposta’

I bianconeri non sono intenzionati a rinnovare il contratto del colombiano in scadenza a giugno. Il suo futuro potrebbe essere nell’altra big italiana

È agli sgoccioli l’avventura alla Juventus di Juan Cuadrado. Ad oggi, infatti, il club bianconero non ha intenzione di prolungare il contratto del colombiano in scadenza a giugno 2023. Non a caso Cherubini e soci sono già al lavoro per un nuovo laterale destro, con il nome di Odriozola che al momento appare in cima alla lista.

Per Cuadrado si può aprire la pista Liga, quella precisamente che conduce al Valencia allenato da Gattuso. Con gli spagnoli il suo agente Lucci vanta eccellenti rapporti, un paio d’anni fa ci piazzò Florenzi, ora al Milan. A tal proposito, il procuratore del numero 11 della squadra di Allegri potrebbe proporlo anche ai rossoneri oltre che all’Inter dell’amico Marotta.

Calciomercato Juventus, Cuadrado ‘offerto’ al Milan: ipotesi biennale

A destra il Milan continua ad avere problemi, sia fisici vedi gli infortuni di Calabria e dello stesso Florenzi, sia di rendimento. L’ultimo arrivato Dest sta deludendo, Saelemaekers e Messias vanno a fasi alterne. Cuadrado potrebbe far comodo da esterno basso e da esterno alto nei tre dietro l’unica punta.

Per lui Lucci può chiedere un biennale da complessivi 6 milioni netti. Risposta eventuale del Milan? Difficile dirlo, certo è che la politica del club non prevede ‘investimenti’ per calciatori in età avanzata (Cuadrado farà 35 anni a maggio) tranne rare eccezioni come lo sono state Zlatan Ibrahimovic e Giroud.