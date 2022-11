Pioli non lo molla: ecco il trequartista che può risolvere tutti i problemi

Il Milan di Stefano Pioli continua a seguire con attenzione le prestazioni di Nikola Vlasic, fantasista del Torino di Ivan Juric: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli domenica pomeriggio dovrà riscattarsi dopo il pareggio messo in mostra a Cremona contro la Cremonese.

I rossoneri, che non stanno vivendo un grandissimo momento nel campionato italiano di Serie A, sono a caccia di continuità e, soprattutto, di punti per tenere la scia del Napoli di Luciano Spalletti che, già alla 14esima giornata, si trova addirittura ad otto lunghezze di vantaggio sul Diavolo campione d’Italia in carica. I due punti persi allo Zini sono stati un macigno per il Milan di Pioli che, nonostante le operazioni messe in atto in sede di calciomercato, continua ad avere problemi in più reparti del campo. Il tema principale è, senza dubbio, quello legato alla trequarti. Nonostante una stagione in ombra (la scorsa), Brahim Diaz è ancora titolare in questo Milan vista qualche buona prestazione e, soprattutto, la mancata esplosione di Charles De Ketelaere. Il fantasista belga, arrivato nell’ultima estate di calciomercato per oltre 30 milioni di euro, doveva essere il faro del reparto avanzato, ma sta invece riscontrando una serie di problemi, sia di natura fisica che tecnica, che ne stanno limitando la crescita.

Calciomercato Milan, Pioli ha trovato il nome risolutivo

Anche a Cremona, De Ketelaere, nonostante sia subentrato, è stato fra i peggiori in campo della squadra di Stefano Pioli che, per la prossima estate, avrebbe già in mente un nome che risolverebbe tutti i problemi in quella zona. Stiamo parlando di Nikola Vlasic. Il fantasista croato sta facendo benissimo in prestito con la maglia del Torino ed ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. I granata hanno un diritto di riscatto sui 18 bonus compresi per il talento di proprietà del West Ham, ma se non dovessero optare per la sua permanenza, il Milan sarebbe pronto ad inserirsi per regalare finalmente a Pioli Vlasic, giocatore seguito da molto tempo da parte degli uomini mercato rossoneri.