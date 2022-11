La Juve esulta, Maldini bruciato: doppia firma a gennaio

Il calciomercato di Juventus e Milan è pronto ad intrecciarsi: i bianconeri scippano due big ai campioni d’Italia

Se il campo sta portando avanti situazioni differenti, per Juventus e Milan il prossimo calciomercato invernale può regalare non poche sorprese. Dai bianconeri che, nonostante un’estate bollente dal punto di vista degli acquisti, hanno tutta l’intenzione di intervenire pesantemente per rimpolpare la rosa di Allegri.

Fino al Milan che, anche a causa dei numerosi infortuni, sta facendo fatica in campionato perdendo non pochi punti per strada. In tal senso, però, la ‘Vecchia Signora’ è pronta ad accelerare anticipando il ‘Diavolo’ per un doppio colpo direttamente dalla Spagna.

Paredes delude: doppio colpo da Madrid

Occhi in casa Real Madrid dove due esuberi di Carlo Ancelotti sono contesi dalle due big di Serie A: la società di Andrea Agnelli, però, pare possa portarsi in netto vantaggio. In primis Dani Ceballos, il cui contratto con le ‘Merengues’ scadrà a giugno e che non è tra le priorità del tecnico emiliano per le prossime stagioni. Iniziano, quindi, i contatti diplomatici con il PSG per non riscattare Paredes. Anche il calciatore non sarebbe soddisfatto della sua esperienza a Torino e spingerà per l’addio se le cose non dovessero migliorare. Con McKennie in uscita e Pogba che rimane un’incognita, Ceballos può essere una grande occasione per gennaio.

Lo spagnolo piace tanto anche al Milan per giugno: i bianconeri, però, proverebbero a giocare d’anticipo visto che Paredes non ha convinto e sono pronti a mettere sul piatto subito 10 milioni di euro. Attenzione, perché il ds Cherubini ha in mente un altro nome, già ben noto al calcio italiano dopo la sua esperienza in prestito alla Fiorentina. Alvaro Odriozola andrebbe a tamponare una situazione potenzialmente critica, sulla corsia di destra di difesa, in vista della quasi certa partenza a zero di Cuadrado la prossima estate. Il colombiano è in scadenza e Odriozola potrebbe firmare già nelle prime settimane del 2023, salutando definitivamente l’ipotesi Milan.

Una doppia beffa per la società di ‘RedBird’ in vista della prossima sessione di mercato: il doppio colpo della Juventus rischia di lasciare a bocca asciutta Maldini e Massara.