HIGHLIGHTS Lazio-Monza 1-0: Romero gol e Sarri aggancia il Milan

La Lazio vola al secondo posto grazie alla vittoria di misura ai danni del Monza: decisiva la zampata del baby Luka Romero

Sull’onda dell’euforia post derby, che ha del tutto cancellato l’amarezza per la ‘retocessione’ in Conference League dopo il terzo posto nel gruppo di Europa League, la Lazio dà seguito alla vittoria nella straciittadina piegando un buon Monza grazie ad un gol di uno dei giocatori che meno ti aspetti.

L’eroe di serata è infatti Luka Romero, il non ancora 18enne – li compirà il prossimo 18 novembre – lesto a ribadire in rete una difettosa respinta del portiere brianzolo Di Gregorio dopo un tiro di Pedro. Dopo aver fatto i conti con l’infortunio di Lazzari nel primo tempo – l’ex Spal salterà il match con la Juve per un problema muscolare al polpaccio destro – i capitolini usano la pazienza per avere ragione dei biancorossi, che escono dall’Olimpico a mani vuote dopo una buona prestazione. La Lazio vola invece a quota 30 punti, appaiando il Milan al secondo posto. Il Napoli dista ‘solo’ 8 punti…

Lazio-Monza 1-0: highlights, tabellino e classifica

LAZIO – MONZA 1-0

69′ Romero

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 38, Milan 30, Lazio 30, Juventus 28, Inter 27, Atalanta 27, Roma 26, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Sassuolo 16, Bologna 16, Empoli 14, Monza 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Hellas Verona 5.