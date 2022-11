Pronti 48 milioni: Maldini ‘provoca’ Ancelotti

Le strade di Milan e Real Madrid, in ottica calciomercato, sono pronte ad incrociarsi: spunta un super affare

Il pari in casa della Cremonese risulta essere sulle spalle del Milan campione d’Italia in carica quasi come una sconfitta. I rossoneri sono adesso chiamati ad una difficile sfida contro la Fiorentina, per cercare di riavvicinarsi al Napoli al momento a + 8 sulla squadra di Pioli.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed in tal senso il ‘Diavolo’ potrebbe tornare a parlare di un possibile affare con il Real Madrid: spunta il tentativo di Carlo Ancelotti.

Follia Ancelotti, 48 milioni al Milan: la proposta di Maldini

Carlo Ancelotti ha intenzione di tornare a discutere di mercato con il ‘suo’ Milan. Un legame che va ben oltre il calcio quello tra l’allenatore del Real Madrid e la società campione d’Italia: nel mirino di ‘Carletto’ è finito in primissimo piano Pierre Kalulu. Il talentuoso difensore francese, classe 2000, è un pilastro insostituibile nello scacchiere tattico di Pioli, arrivato addirittura a scalzare Kjaer nell’undici titolare. Adesso, però, dopo essere arrivato quasi gratis in rossonero dal Lione B, può partire per una maxi offerta che arriverà dal club di Florentino Perez. Ad ogni modo, bisogna tener conto del rinnovo fino al 2027 appena firmato dal giovane stopper. Una proposta importante: 15 milioni di euro cash più due contropartite tecniche. La prima, che arriverebbe già a gennaio come ‘acconto’, è lo spagnolo Nacho.

L’esperto difensore spagnolo, in scadenza a giugno, è già stato accostato ai rossoneri e viene valutato circa 8 milioni. A giugno, invece, attenzione a Carvajal sui cui Ancelotti non ha intenzione di puntare forte: in questo caso il terzino ha una valutazione di 20-25 milioni. 48 milioni totali sul piatto: Maldini, però, non pare pienamente convinto. Al punto che la controproposta del direttore tecnico milanista suona come una vera e propria provocazione: per far partire Kalulu, Maldini chiederebbe Eduardo Camavinga, valutato 50 milioni e su cui la società di Florentino Perez intende puntare forte per il futuro.

Kalulu, dunque, in cima alla lista di Ancelotti: non sarà semplice, però, per ‘Carletto’ convincere Maldini ed il Milan.