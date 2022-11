Jorginho lo ‘porta’ subito al Milan: scambio da 60 milioni

Jorginho è in scadenza di contratto col Chelsea e piace molto al Barcellona di Xavi: possibile intreccio da urlo con il Milan a gennaio

Il Milan sta attraversando un momento di difficoltà non indifferente. La squadra guidata da Stefano Pioli è in calo, anche a causa delle numerose assenze che colpiscono l’armata rossonera da diverse settimane a questa parte. In più, manca l’apporto di alcuni elementi non ancora inseriti al meglio nel contesto lombardo.

Il riferimento è a giocatori come De Ketelaere (il talento su tutti), Origi e Dest. È fondamentale, infatti, poter disporre di una rosa lunga nell’arco della stagione, perché gli impegni sono tanti e gestire tre competizione è compito arduo se si hanno uomini contati. In Champions League il cammino del ‘Diavolo’ è stato complessivamente positivo, ma il sudore e la fatica serviti per raggiungere gli ottavi di finale non possono che influire negativamente sul campionato. Deludenti, per giunta, le prestazioni di un certo Rafael Leao, che da qualche tempo appare spento e svogliato in campo. La distanza dal Napoli è già abbondante, perciò dalla ripresa bisognerà sbagliare il meno possibile. E di mezzo c’è una sessione di calciomercato che può portare delle novità rilevanti. In particolare, attenzione al potenziale intreccio con Jorginho.

Calciomercato Milan, il Chelsea si fionda subito su Bennacer: scambio con Ziyech

Il regista di proprietà del Chelsea, come noto, presenta un contratto in scadenza giugno 2023 e il rinnovo appare tutt’altro che scontato, anzi. Non sarebbe da escludere una partenza già nel mese di gennaio dell’italo-brasiliano, che piace parecchio al Barcellona e stuzzica anche la fantasia della Juventus. Nel caso, i ‘Blues’ si fionderebbero subito su Bennacer, la cui valutazione si attesta intorno ai 60 milioni di euro.

Cifra importante persino per i londinesi, i quali potrebbero tentare di inserire nell’affare il cartellino di Hakim Ziyech, pedina molto apprezzata dal Milan (prezzo sui 20 milioni di euro). È bene, però, precisare che il centrocampista algerino dei rossoneri è sempre più vicino al prolungamento del suo attuale contratto, come riferisce ‘Calciomercato.it’. Di conseguenza, tale scenario sembra difficilmente realizzabile.