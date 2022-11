Il grande ex Inter per Allegri: tentativo choc con Bremer

Operazione pazzesca con il top club europeo. La Juventus mette le mani sull’erede, ecco tutti i dettagli

E se Allegri restasse alla Juve? Tutti (anche noi) o quasi danno per scontato il suo addio a fine stagiot, ma quella della permanenza è una possibilità di cui tener conto. Un po’ perché non è detto che Andrea Agnelli venga ‘spostato’ altrove a fine stagione, un po’ perché uno come Allegri, certamente invecchiato male nei due anni da disoccupato, non bisogna mai darlo per morto quando morto ancora non è.

È chiaro che molto dipenderà pure dai risultati di una squadra che si è rilanciata almeno in campionato con la pesante vittoria sull’Inter di domenica sera. A proposito dei nerazzurri, un fresco ex che gli interisti continuano a rimpiangere ha chance di entrare nell’eventuale lista della spesa di Allegri per affrontare il terzo anno della seconda vita in bianconero. Il nome è quello di Hakimi, tra i protagonisti dell’ultimo Scudetto dell’Inter targato Conte e l’erede perfetto di Cuadrado.

Finora a Parigi il classe ’98 marocchino non è riuscito a ripetere, con continuità, le prestazioni fornite a Milano. Sono poi sempre attuali le voci che lo danno non in bellissimi rapporti con i sudamericani di uno spogliatoio senz’altro difficilissimo da gestire. Ecco perché il Paris Saint-Germain potrebbe aprire alla sua cessione nel prossimo calciomercato estivo, seppur a 60-70 milioni che sono poi le cifre spese per strapparlo a Suning nell’estate 2021.

Calciomercato, il Psg alla Juve: ‘Dammi Bremer per Hakimi’

Siccome ai francesi serve sempre un difensore top da difesa a tre, e in questo senso sta per sfumare l’obiettivo Skriniar, il Ds Campos potrebbe tentare con la Juve uno scambio alla pari o quasi con Gleison Bremer. Poco probabile, per non dire impossibile una risposta positiva de ‘La Vecchia Signora’ a una proposta del genere.