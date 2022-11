L’Atletico non molla Lautaro: doppia contropartita per tentare l’Inter

Lautaro Martinez continua a essere uno dei sogni proibiti dell’Atletico Madrid: Colchoneros pronti a mettere sul piatto due contropartite

Il futuro di Lautaro Martinez quando si avvicina una sessione di calciomercato inevitabilmente torna a essere protagonista. Il bomber argentino sembra essere tornato ai massimi livelli e in questa stagione ha per ora collezionato 8 gol in 20 partite tra Serie A e Champions League. Tra i suoi più grandi estimatori sembra esserci da tempo il ‘Cholo’ Simeone.

Infatti l’Atletico Madrid da tempo è sulle tracce del ‘Toro’, che però al momento sembra felice in nerazzurro. Però, come il calciomercato ci insegna, nessuno è veramente incedibile davanti all’offerta giusta. Così l’Atletico Madrid potrebbe tornare a farsi sotto con due contropartite.

Calciomercato Inter, Atletico Madrid su Lautaro: Cunha e De Paul sul piatto

Lautaro Martinez potrebbe tornare a essere protagonista del prossimo calciomercato estivo. L’attaccante dell’Inter ha molte estimatrici in giro per l’Europa e una di queste è da tempo l’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha bisogno di rialzarsi dopo un inizio di stagione negativo, così per il prossimo anno potrebbe pensare al grande colpo in attacco.

Convincere l’Inter non sarà facile, così l’ipotesi potrebbe essere quella di inserire ben due contropartite nell’affare. La prima sarebbe Rodrigo De Paul, centrocampista ex Udinese che piace da tempo ai nerazzurri. L’altra invece sarebbe Matheus Cunha, attaccante classe ’99 brasiliano che nei ‘Colchoneros’ trova poco spazio da titolare. Un’ipotesi che l’Inter potrebbe valutare, ma difficilmente accettare.