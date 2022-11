È il giocatore del momento: pronta l’offerta irrinunciabile

L’Inter trema per il possibile assalto al nuovo titolarissimo di Simone Inzaghi. Tutti i dettagli

“Non sento di dovermi giustificare e non mi lamento. Quando tocca a me aiutare la squadra, lo faccio. Vorrei giocare sempre e spero di tornare in forma il prima possibile. A poco a poco mi sento molto meglio, anche se in questo inizio di stagione sono stato più in panchina che in campo”.

“Ma sto bene e sto aiutando i giovani a migliorarsi. Cerco di dare il 100%, poi gli interessi del club sono altri. Ho sempre detto di voler restare al Barça, mi vedo qui negli ultimi anni di contratto. Penso di aver sempre dimostrato il mio impegno ma le decisioni del club sono quelle che sono e non entrerò mai in queste questioni. Nel mondo del calcio nulla mi sorprende più”. Sono le parole di Jordi Alba, il prossimo senatore del Barcellona che potrebbe dire addio ai blaugrana dopo Piqué. Il club catalano, dal canto suo, si sta già guardando intorno alla ricerca di un erede per il futuro.

Calciomercato Inter, minaccia Barcellona su Dimarco

Un nome che potrebbe attirare le attenzioni del Barcellona è quello di Dimarco, esploso definitivamente in questa stagione da quinto nel centrocampo di Simone Inzaghi. Il laterale nerazzurro sta trovando anche i gol con continuità ed è sempre più imprescindibile. Nel prossimo calciomercato estivo potrebbe così partire l’assalto del club blaugrana, al quale servirà un’offerta irrinunciabile per strapparlo all’Inter. La posizione della società nerazzurra non cambia: i big partiranno solo di fronte a proposte irresistibili, nel caso di Dimarco già superiori ai 30-40 milioni di euro.