Nagelsmann insoddisfatto: scambio stellare con il Milan

Il tecnico del Bayern Monaco si aspettava di più dal fuoriclasse neo acquistato, ora infortunato, pertanto si studia la mossa di mercato in extremis

Con un sonoro 6-1 nei confronti del Werner Brema, il Bayern Monaco bissa il primato in Bundesliga a poche giornate dalla sosta in programma per far spazio all’imminente Mondiale in Qatar.

Eppure, dopo soli venti minuti di gioco, il tecnico Nagelsmann ha dovuto forzatamente sostituire Sadio Mané per un fastidio al polpaccio. Il calciatore è stato medicato in prima battuta dallo staff sanitario del club, ma fonti vicine riportano che il problema sarebbe più serio del previsto ed è ormai certo che non possa rappresentare il suo Senegal negli impegni Nazionali in Medio Oriente.

Questa tegola fa storcere il naso non soltanto per la pesante assenza, quanto anche per il fatto che finora Mané non sia stato tanto incisivo come Nagelsmann avrebbe desiderato. Certo le sue 14 presenze, condite da 6 gol e 3 assist, non sono affatto roba da poco, ma da un campione della sua classe gli standard sono decisamente più alti.

Calciomercato, Mané per Leao suggestione impossibile

Per questo motivo, sebbene remota, ci potrebbe essere la possibilità di una sua immissione sul mercato dietro alla formula dello scambio secco per un altro fuoriclasse in ascesa di proprietà del Milan: Rafael Leao. Ultimamente il portoghese è sembrato un pizzico fuori fase, ma questo non vuol dire che Maldini non riconosca il suo immenso valore. Il Bayern Monaco dovrebbe faticare per pensare di intavolare una trattativa, con il solo Mané che potrebbe non bastare per pareggiare le elevatissime richieste per il suo cartellino.