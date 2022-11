La Juve è avvisata: se lo prende il grande ex

Il calciomercato della Juventus può vivere un’improvvisa svolta in vista dell’estate: il big può volare dal grande ex bianconero

La bella vittoria sull’Inter rilancia le ambizioni della Juventus che, in Serie A, ha un ritardo importante dal Napoli capolista. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e la ‘Vecchia Signora’ sta già valutando quali saranno le prossime mosse da mettere in atto tra gennaio e giugno.

Attenzione, tuttavia, ad un grande ex come Antonio Conte che può mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri in vista di giugno: il big di Allegri può seguire l’ex Commissario tecnico.

Saluta la Juve: se lo prende Conte

Antonio Conte sul cammino della Juventus. Accostato ad un clamoroso ritorno a Torino ormai da diverse settimane, per sostituire Allegri che con ogni probabilità lascerà la Juventus a fine stagione, adesso il tecnico leccese può sconvolgere i piani del suo ex club. Conte, infatti, sarebbe pronto a mettere nel mirino uno dei pilastri dell’undici bianconero, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024. Si tratta di Wojciech Szczesny, considerato dall’ex Commissario tecnico il perfetto erede di Hugo Lloris.

Il 35enne francese potrebbe cambiare aria, ad un anno dalla scadenza con gli ‘Spurs’, con Conte che valuta dunque la caccia al possibile sostituto. E Szczesny può lasciare la Juventus in un’estate che vedrà certamente grandi cambiamenti alla rosa attualmente in mano a Massimiliano Allegri.

Situazione dunque in divenire, con Conte che ha messo nel mirino il big della ‘Vecchia Signora’ per l’anno prossimo.