Osimhen alla Juventus, i bianconeri hanno già pronto il piano

La Juventus punta il colpaccio in attacco: Victor Osimhen nel mirino, ecco la strategia della dirigenza torinese

La stagione della Juventus ha visto fino a questo momento tanti bassi e pochi alti, con una classifica che in Serie A vede i bianconeri sì lontani solo due punti dal quarto posto ma ben 13 dal Napoli schiacciasassi di Spalletti, in vetta.

Ed è proprio dagli azzurri che la dirigenza juventina avrebbe in mente un grandissimo colpo per l’estate 2023. Quel Victor Osimhen che non è ormai più una sorpresa per il calcio italiano e che piace tantissimo al club piemontese.

Osimhen alla Juve: ecco la strategia

La Juventus sta valutando un cambio importantissimo in attacco. Dentro Victor Osimhen, che De Laurentiis valuta non meno di 100 milioni di euro. A fargli spazio, però, potrebbe essere Dusan Vlahovic: la punta serba ha deluso fino a questo momento, è attualmente infortunata e potrebbe quindi lasciare spazio al nigeriano per il prossimo giugno. Vlahovic resta comunque appetito in Inghilterra, dove la Premier League ha già provato ai tempi della Fiorentina a strapparlo alla Serie A.

Adesso, per circa 80 milioni di euro, il bomber serbo potrebbe davvero dire addio alla Juventus dopo soli diciotto mesi dalla firma con la ‘Vecchia Signora’. Una rivoluzione in attacco nel prossimo calciomercato estivo, con Osimhen come sogno per il reparto avanzato della squadra torinese e Vlahovic pronto già a fare le valigie.

9 le reti con 3 assist vincenti, in 13 apparizioni tra campionato e coppe, per Osimhen in maglia azzurra. Il suo futuro può chiamarsi Juventus, Vlahovic sul piede di paertenza.

