Sorpasso Allegri: la Juve batte ancora l’Inter

Massimiliano Allegri è davvero entusiasta dopo l’avvincente vittoria contro l’Inter: ora può superarla ancora una volta

Il calciomercato non dorme mai. Così lo stesso allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è tornato protagonista con la convincente vittoria contro i nerazzurri. Un big match entusiasmante che ha visto i bianconeri superare 2-0 la compagine guidata da Simone Inzaghi.

A partire da gennaio ci potrebbero essere numerose indicazioni importanti per i top club d’Italia, sempre alla ricerca di giocatori importanti per la Serie A. Così come rivelato da Sky Deutschland, Borna Sosa lascerà lo Stoccarda nella sessione invernale di calciomercato visti i problemi finanziari del club tedesco. La sua valutazione si aggira dai 15 ai 25 milioni di euro: il Mondiale sarà una vetrina importante per lui per mettersi ancora una volta in mostra. A gennaio le big d’Italia potrebbero così sferrare l’assalto vincente con la Juventus, pronta a soffiarlo anche all’Inter.

Juventus, Borna Sosa nel mirino: sorpasso all’Inter

Negli anni è diventato un giocatore chiave essendo anche un classe 1998: l’esterno croato ha collezionato ben 8 assist in 13 partite complessivamente. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2025, ma lo Stoccarda dovrà venderlo per avere liquidità dicendo anche addio a malincuore di uno dei suoi gioielli in casa. A gennaio potrebbero esserci novità importanti, soprattutto dopo il Mondiale che si giocherà in Qatar a cavallo tra novembre e dicembre. Borna Sosa potrebbe essere la ciliegina sulla torta per Massimiliano Allegri, che vuole risalire velocemente in classifica dopo un avvio da dimenticare.

Nelle ultime sfide di campionato la Juventus è tornata competitiva in attesa dei rientri di Pogba e Vlahovic, ancora alle prese con la pubalgia. Un acquisto sicuramente ci sarà in casa bianconera per provare ad essere protagonista nella seconda parte di stagione puntando ai piani alti della classifica dopo deludenti sconfitte iniziali. Borna Sosa è sempre nel mirino anche dell’Inter con lo Stoccarda che lo cederà a titolo definitivo nella sessione invernale di calciomercato visti i problemi economici che sta attraversando.