Da Torino a Milano: Marotta lo strappa alla Juve

La possibile mossa di Marotta e della dirigenza dell’Inter per strapparlo alla Juventus. Colpo con lo scambio, tutti i dettagli

Prosegue il turno infrasettimanale di Serie A, penultima giornata prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar.

In questa prima parte di stagione è mancato all’appello un talento esploso negli ultimi campionati, e finito nel mirino delle big. Si tratta di Singo, che è diventato a tutti gli effetti la riserva di Ola Aina prima dell’infortunio del laterale. “Singo involuto? Sono d’accordo, Aina sta facendo molto bene, forse stiamo vedendo il miglior Aina di sempre. Singo può fare molto meglio e ora deve riconquistarsi il posto”. E ancora: “Gioca Ola Aina e anche oggi ha fatto una grandissima partita. Parliamo di un grande giocatore, sta facendo benissimo. Quando calerà lui allora toccherà a Singo, ma per il momento Ola mi dà tante garanzie”. Nel corso delle ultime settimane, Juric si è espresso così sul momento del classe 2000. La giovane età e le sue qualità, però, sono tutte dalla parte del giocatore e le big, Inter e Juventus in particolare, restano alla finestra pronte a cogliere l’occasione.

Calciomercato Inter, la carta per strappare Singo alla Juve: tutti i dettagli

La situazione di Singo favorisce i possibili assalti delle big, con una valutazione che è in discesa dopo l’esplosione della passata stagione. Inoltre, l’Inter potrebbe giocare d’anticipo sulla Juve e sfruttare la carta Lazaro: l’esterno, in prestito ai granata, potrebbe diventare un’importante contropartita per arrivare a Singo. La dirigenza bianconera è avvisata.