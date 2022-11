Inzaghi-Inter, è finita: annuncio choc

Il futuro della guida tecnica dell’Inter pare già deciso in vista dell’anno prossimo: arriva l’annuncio su Simone Inzaghi

La stagione dell’Inter non ha mantenuto alte le aspettative che, dopo uno scudetto solo sfiorato, vedevano i nerazzurri come grandi favoriti per conquistare la seconda stella a fine stagione. Adesso a finire chiaramente sotto esame è Simone Inzaghi che non starebbe convincendo viste le ultime deludenti prestazioni.

In tal senso, la volontà dell’Inter pare chiara riguardo al futuro di Simone Inzaghi: arriva l’annuncio che spiazza tutti.

Inter, addio Inzaghi: è tutto deciso

A parlare della situazione e di quello che sarà il futuro della panchina nerazzurra è stato Furio Focolari che è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’. Il noto giornalista non si nasconde e rivela quella che, a conti fatti, pare una scelta già fatta dai vertici di casa Inter. Con Inzaghi, a fine campionato, sarà divorzio: “Sono convinto che questa sia l’ultima stagione di Inzaghi all’Inter. Non verrà esonerato a stagione in corso, il campionato lo finirà, ma l’anno prossimo non sarà lui l’allenatore dei nerazzurri”.

Focolari, poi, rivela quella che potrebbe essere la scelta per la sostituzione dell’allenatore piacentino: o meglio, chi molto probabilmente non guidare la ‘Beneamata’ nel 2023/24. “Ne sono certo. E non sarà Conte, per lui al massimo potrebbe esserci la Juventus”.

Inzaghi, dunque, con ogni probabilità lascerà l’Inter al termine dell’attuale stagione: tutto è nelle mani della dirigenza meneghina.