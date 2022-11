Addio Inter, sarà bianconero: super offerta

I piani dell’Inter per l’anno prossimo sono già chiari: occhio alle uscite, il big può diventare bianconero in estate

Il ko con la Juventus è ormai alle spalle, questa sera la sfida con il Bologna per rialzarsi e tornare a sperare di riacciuffare le squadre di vertice in Serie A. Un momento complicato per l’Inter di Simone Inzaghi che dovrà quindi fare i conti, tra pochi mesi, con non pochi cambiamenti previsti per la rosa dell’allenatore piacentino.

La ‘Beneamata’ tra entrate e soprattutto uscite valuta una piccola rivoluzione, anche per risanare i conti che ormai da qualche anno sono in rosso.

Dumfries bianconero a giugno: lo scenario

Per questo motivo a fine stagione più di un big potrebbe finire sul calciomercato e lasciare l’Inter di Simone Inzaghi. Tra questi vi sarebbe Denzel Dumfries, arrivato a Milano l’anno scorso per poco più di 14 milioni di euro e che adesso porterebbe nelle casse nerazzurre una cifra ben più elevata. Marotta fiuta la plusvalenza, visto che l’Inter potrebbe chiedere fino a 60 milioni per il forte terzino olandese, avvicinato al Chelsea nei mesi scorsi e che adesso parrebbe finito sul taccuino di un’altra società inglese.

Si tratta del Newcastle di Howe, in grande crescita dal punto di vista dei risultati (sono in zona Champions League) mentre economicamente la proprietà rimane tra le più ricche d’Europa. Ecco perché i ‘Magpies’ rischiano seriamente di riuscire a portare Dumfries in bianconero, a partire dal 2022/23.

Dumfries, in scadenza nel 2025 con l’Inter, ha collezionato in questa stagione 18 presenze tra campionato e coppe, con 2 gol e 2 assist vincenti in 1309’ in campo.