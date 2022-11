Annuncio choc su Lukaku, ora sono guai

Arriva un annuncio inaspettato su Romelu Lukaku, che dovrà fare di tutto per sovvertire i pronostici

Romelu Lukaku ha avuto una prima parte di stagione non certo brillante. Purtroppo è stato vittima di un infortunio ad agosto e poi, una volta rientrato, si è dovuto fermare nuovamente dopo la partita contro la Sampdoria.

Un vero e proprio percorso a ostacoli per Big Rom, che per forza di cose ha avuto un rendimento ben lontano da quello della sua prima esperienza all’Inter. Il bicipite femorale sta dando ancora parecchie grane al ragazzo belga, tanto da mettere a serio rischio il suo rientro in tempi ragionevoli.

Martinez: “Lukaku non è disponibile per il Qatar”

A preoccupare tutti, ma soprattutto la nazionale belga, sono state le parole del ct Martinez, il quale è intervenuto a L’Equipe parlando della situazione fisica di Romelu Lukaku. La punta dell’Inter infatti non può essere certo di recuperare per la competizione intercontinentale e qualora ce la facesse dovrà fare i conti con il ritmo partita, che manca da parecchio. Martinez è visibilmente preoccupato: “per il momento Lukaku non è disponibile. È stato affidato ai medici. Se potrà prendere parte a una delle prime tre gare, sarà di certo un calciatore di cui abbiamo bisogno. Se non può, non sarà dei nostri”. Lukaku fino a ora è riuscito a disputare solamente 5 partite con l’Inter, con una media minuti per match che si attesta sui 51. Sicuramente è troppo poco per staccare il biglietto verso il Qatar, soprattutto perché lo stop post Sampdoria ha dato il colpo di grazia alla forma fisica e al ritmo partita. La convalescenza infatti lo ha tenuto praticamente fermo e c’è da ragionare se sia meglio avere un Lukaku al 30% o un altro attaccante nei convocati del Belgio. Martinez ovviamente ci spera, ma non sarà per niente facile.