Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: super offerta in arrivo

Dalla Spagna sono convinti del successore di Allegri: super offerta della Juventus per il big

La Juventus si è rialzata dopo l’eliminazione dalla Champions League, vincendo col Lecce soprattutto con l’Inter nell’ultima giornata di campionato.

Massimiliano Allegri ha riacquisito credito dopo la vittoria nel derby d’Italia ma certamente i problemi della Juventus e del suo allenatore non finiscono qui. L’eliminazione dalla Champions League è un fardello che il tecnico toscano si porterà dietro per tutta la stagione e la società sta valutando nuovi candidati per la panchina in vista della prossima stagione. Il futuro di Allegri dipenderà da quello che riuscirà a fare da qui in avanti, sia in Europa League che soprattutto in campionato, dove il primo posto dista 10 punti. Intanto c’è un nome che più di altri potrebbe diventare concreto per il dopo Allegri in panchina.

Juventus, rumors dalla Spagna: Luis Enrique per il dopo Allegri

Si fanno sempre più prepotenti le indiscrezioni dalla Spagna che spingono su un allenatore in particolare per il dopo Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato d ‘El Chiringuito’, la Juventus starebbe pensando concretamente a Luis Enrique, attuale c.t della Spagna e pronto a disputare un Mondiale da protagonista. La ‘Vecchia Signora’ sarebbe pronta a offrire al tecnico spagnolo fino a 10 milioni di euro a stagione per convincerlo a tornare in Serie A, dove ha già allenato la Roma in passato.