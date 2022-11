Il rinnovo è in bilico e la big si fa avanti: il Milan ora trema

I più grandi top club europei, sono alla ricerca di calciatori in grado di aggiungere qualità alla propria rosa.

Con i campionati che stanno per fermarsi lasciando spazio ai mondiali in Qatar, le società possono concentrare i propri sforzi per quanto riguarda il calciomercato del presente e del futuro. I più grandi club europei, infatti, sono alla costante ricerca di calciatori in grado di potenziare le rispettive rose. Non ci sono, però, solo gli acquisti e le cessioni a tenere occupate le società, ma anche i rinnovi contrattuali dei rispettivi top player.

E’ il caso del Milan, che è alle prese con il rinnovo del suo fuoriclasse Rafael Leao. La trattativa è tutt’altro che semplice, viste le richieste esose del campione portoghese. In caso la situazione del rinnovo si faccia sempre più complicata, ci sono molti top club pronti ad approfittare della situazione.

Rinnovo Leao non semplice: Chelsea alla finestra

Come detto, il rinnovo del 17 rossonero è tutt’altro che scontato. Le richieste del ragazzo sono molto alte, ma la società rossonera farà tutto il possibile per trattenerlo nella propria rosa. Stando a quanto riporta il quotidiano inglese dailymail, il calciatore avrebbe chiesto al Milan circa 9 milioni di euro netti a stagione per firmare il rinnovo contrattuale. Una cifra altissima per le casse della dirigenza che, però, continuerà a dialogare con l’entourage per cercare di arrivare ad una soluzione. Qualora il discorso rinnovo dovesse complicarsi, il Chelsea sarebbe pronto ad approfittarne. Sempre secondo il quotidiano inglese, i blues dovrebbero sborsare circa 110 milioni di euro se vogliono portarlo a Stamford Bridge. Il tecnico Potter stravede per il portoghese, e sarebbe disposto anche a sacrificare qualche pedina importante pur di portarlo a Londra. La cosa certa è che il Milan non ha intenzione di privarsi del suo fuoriclasse, e cercherà in tutti i modi di convincere il ragazzo ad abbassare un pò le proprie pretese. Il futuro di Leao in maglia rossonera è sempre più incerto, con la sosta per i mondiali che potrebbe aiutare per cercare di accelerare il discorso rinnovo.