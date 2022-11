Un anno non è bastato: l’Inter sorpassa Juve e Milan all’improvviso

Juventus e Milan continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato in ottica futura: l’Inter irrompe all’improvviso

Il talentuoso giocatore spagnolo del Real Madrid, Marco Asensio, è tornato ad essere coinvolto nelle rotazioni di Carlo Ancelotti. L’attaccante dei Blancos spera anche di essere convocato dal Ct Luis Enrique per far parte della rosa della Nazionale spagnola. Saranno giorni intensi in vista dei prossimi obiettivi.

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” sul suo futuro non c’è ancora una decisione ufficiale. Marco Asensio è stato accostato ai maggiori club d’Europa visto che non è stata formulata una proposta di rinnovo. Sulle sue tracce è pronta a piombare anche l’Inter, che potrebbe così superare Milan e Juventus per quanto riguarda il suo possibile addio al Real Madrid. Il talentuoso attaccante spagnolo è monitorato da sempre dai maggiori club italiani, pronti a formulare una proposta interessante anche al suo entourage. Se ne parla in ottica rossonera o bianconera da un anno, senza che si sia mai arrivati alla fumata bianca.

Bagarre per Asensio, l’Inter ci prova: e ora c’è il Mondiale

Con Luis Enrique il suo rapporto è sempre stato leale e duraturo. Lo stesso Ct delle Furie Rosse potrebbe convocarlo in vista del Mondiale in Qatar nonostante non sia centrale nel progetto blancos di Carlo Ancelotti. Nelle ultime settimane è tornato protagonista con gol e assist anche in Champions League conquistando di fatto la possibile chiamata del Ct spagnolo.

Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023 e così le big d’Europa potrebbero prelevarlo a parametro zero con un colpo da urlo. Da gennaio le dinamiche potrebbero cambiare completamente, ma il Mondiale resta una vetrina fondamentale per mettersi in mostra. Non sarà uno dei titolarissimi di Luis Enrique, ma potrebbe così ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni. C’è sempre la Juventus sulle sue tracce così come il Liverpool, sempre alla ricerca di giocatori offensivi da consegnare a Jurgen Klopp. Complici anche i vari infortuni del Pallone d’Oro, Karim Benzema, Ancelotti ha optato per lui in attacco ripagando la sua fiducia. Ora il suo futuro dovrebbe essere più chiaro in vista dei programmi futuri da stabilire insieme al proprio entourage e l’Inter potrebbe sparigliare il mazzo e bruciare la concorrenza, una volta per tutte.